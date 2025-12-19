La vitamina D influye en el sistema inmune mucho más allá de su papel en los huesos. Cuando se mantiene en niveles adecuados, ayuda a que nuestras defensas actúen de forma ordenada y eficiente. Por un lado, activa a las células que reconocen y enfrentan virus y bacterias, permitiendo una respuesta rápida ante posibles infecciones. Por otro lado, evita que la reacción del cuerpo sea excesiva, lo que podría generar inflamación o dañar los tejidos.

Además, la vitamina D fortalece la barrera del intestino y de las vías respiratorias, que son las primeras líneas de defensa contra los microbios. Cuando estas barreras están sanas y resistentes, es menos probable que los agentes infecciosos logren ingresar al cuerpo y causar problemas.

Mantener niveles adecuados de vitamina D contribuye a un sistema inmune equilibrado, capaz de responder de manera efectiva cuando es necesario, sin debilitarse ni sobreactivarse.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿Qué es levadura nutricional?

Comer para vivir: Por qué recomiendo consumir pecanas

Comer para vivir: ¿La betarraga baja la presión?