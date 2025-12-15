La fibra no solo ayuda a la digestión, también impacta tu salud general. Un estudio en The Lancet que revisó más de 240 investigaciones mostró que por cada 8 gramos extra de fibra al día, el riesgo de morir por cualquier causa puede bajar entre 5% y 27%, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes y algunos tipos de cáncer.

Esto sucede porque la fibra alimenta las bacterias buenas del intestino, ayuda a controlar la glucosa y el colesterol, y mantiene un tránsito intestinal activo. Además, reduce la inflamación y protege la barrera intestinal, lo que repercute en el bienestar general.

La mayoría de personas no llega a los 25-30 gramos diarios recomendados. Una forma sencilla de acercarse a esta meta es sumar frutas, verduras, cereales integrales o mezclas naturales de fibra todos los días.

