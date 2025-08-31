La menta (Mentha piperita) es una de las hierbas naturales con mayor respaldo científico por sus beneficios digestivos. Estudios publicados en revistas como Neurogastroenterology & Motility y Alimentary Pharmacology & Therapeutics han demostrado que el aceite esencial de menta, especialmente en cápsulas entéricas (que no se disuelven en el estómago sino en el intestino), ayuda a aliviar síntomas como hinchazón, gases, cólicos y malestar abdominal, sobre todo en personas con síndrome de intestino irritable (trastorno digestivo crónico con dolor y cambios en el ritmo intestinal).

Su acción se debe a que el mentol, su principal compuesto activo, relaja la musculatura lisa del tracto gastrointestinal (ayuda a desinflamar y disminuir los retortijones), lo que reduce los espasmos y favorece el tránsito intestinal.

También se recomienda como infusión, mas no en casos de reflujo o acidez frecuente.

