Los nibs de cacao son trozos del grano de cacao fermentado, tostado y descascarillado, sin azúcares ni aditivos. Concentran antioxidantes como los flavonoides, además de fibra, magnesio, hierro y teobromina, un estimulante suave que mejora el ánimo y la concentración. Su textura crujiente y sabor intenso los hace ideales para agregar a yogures, frutas o batidos.

Se ha mencionado que el germen del cacao —la parte interna de la semilla— sería tóxico, pero esto no es cierto. No representa riesgo en las cantidades presentes en los nibs. Los verdaderos riesgos potenciales están más relacionados con la presencia de micotoxinas, debido a una mala fermentación o secado, o con niveles de cadmio si el cultivo se realizó en suelos contaminados.

Por ello, se recomienda elegir cacao de origen confiable y con producción certificada. Con ese cuidado, los nibs son una forma deliciosa y saludable de disfrutar el cacao en su estado más puro.

