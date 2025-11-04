Durante el cambio hormonal muchas mujeres notan que les cuesta concentrarse, recordar nombres o mantener la atención. A este fenómeno se le llama “niebla mental”. No significa pérdida de memoria ni demencia, se trata de un cambio transitorio en la función cerebral mientras el cuerpo se adapta a la caída de estrógenos. Estas hormonas influyen en la actividad de los neurotransmisores y en el flujo de sangre al cerebro, por eso algunas mujeres sienten lentitud mental o desconcentración.

La buena noticia es que la niebla mental suele mejorar de manera natural después de la menopausia. Para aliviarla, la evidencia sugiere cuidar el sueño, manejar los sofocos, mantener actividad física regular y entrenar la mente con lectura, aprendizaje o juegos de memoria.

Dormir bien, reducir el estrés y mantener vínculos sociales también ayuda. Con tiempo y buenos hábitos, la claridad mental vuelve y el cerebro se adapta a la nueva etapa.

