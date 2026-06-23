El magnesio está disponible en distintas formas y cada una tiene características particulares. Aunque todas aportan este mineral, no se comportan igual en el organismo.

El citrato de magnesio se absorbe bien y suele recomendarse cuando existe estreñimiento, ya que puede ayudar a mejorar el tránsito intestinal. El bisglicinato de magnesio es una de las formas mejor toleradas y se utiliza con frecuencia cuando se busca favorecer la relajación, el sueño o disminuir los calambres musculares.

El malato de magnesio participa en la producción de energía y algunas personas lo prefieren cuando existe fatiga. El treonato de magnesio ha despertado interés por su posible efecto sobre la función cognitiva, aunque la evidencia aún es limitada.

En el climaterio, donde son frecuentes las alteraciones del sueño, el estrés y los calambres, el bisglicinato de magnesio suele ser una de las opciones más recomendadas por su buena absorción y tolerancia digestiva.