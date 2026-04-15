Los péptidos son fragmentos pequeños de proteínas. En el cuerpo cumplen funciones importantes, actúan como señales que regulan procesos como el metabolismo, la reparación celular y la respuesta inflamatoria. Por eso, hoy se habla tanto de ellos en el contexto de longevidad.

Algunos péptidos, como el colágeno hidrolizado o los llamados péptidos bioactivos de alimentos, han mostrado efectos interesantes en estudios científicos. Algunos de ellos son que pueden mejorar la salud de la piel, favorecer la masa muscular y apoyar la función articular. Además, ciertos péptidos regulan hormonas relacionadas con el envejecimiento metabólico.

Sin embargo, es importante ponerlo en contexto. La ciencia respalda su potencial, pero no son “milagros”. Su efecto depende de la calidad de la dieta, la absorción y el estilo de vida.

En resumen, los péptidos no son magia, pero sí una herramienta más dentro de una estrategia integral para envejecer mejor.