Espinaca, kale, acelga, brócoli, coliflor o coles no están de moda por casualidad. Durante el climaterio, estos vegetales aportan nutrientes y compuestos que han sido ampliamente estudiados por sociedades científicas y revistas como The North American Menopause Society y The Journal of Nutrition.

Las hojas verde oscuro aportan folatos, magnesio, vitamina K y compuestos antioxidantes relacionados con salud ósea, muscular y cardiovascular. Además, ayudan a cubrir fibra, algo clave en estreñimiento, alteraciones de glucosa o cambios en la microbiota durante esta etapa.

Las crucíferas, como brócoli o col, contienen compuestos azufrados que el cuerpo transforma en sustancias asociadas a mejor detoxificación hepática y metabolismo de estrógenos.

No se trata de comerlas por obligación, sino de entender que funcionan como aliados silenciosos del organismo femenino en esta transición.