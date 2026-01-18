Nutricionalmente, el agave destaca porque su dulzor proviene sobre todo de fructosa, lo que le da un índice glicémico menor que el azúcar común. Esto significa que eleva la glucosa en sangre de forma más lenta, aunque sigue siendo un azúcar libre y debe consumirse con moderación.

No aporta vitaminas ni minerales relevantes, su beneficio principal es endulzar con menor cantidad gracias a su alto poder de dulzor.

El jarabe de agave es un producto vegetal obtenido por procesamiento del jugo del agave. No se puede comparar con la miel de abeja ya aún cuando ambos endulzan, no comparten los mismos beneficios nutricionales, deben considerarse endulzante de uso ocasional.

