Los alimentos alcalinizantes son aquellos que, al digerirse, producen compuestos que ayudan a equilibrar el exceso de acidez en el cuerpo. Aunque no cambian el pH de la sangre, que se mantiene muy estable, frutas, verduras, legumbres y frutos secos tienen un efecto alcalinizante gracias a su contenido de potasio, magnesio y antioxidantes. Por otro lado, las carnes, embutidos y alimentos ultraprocesados tienden a acidificar.

¿Y para qué sirven? Según instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la Universidad de Harvard, los alimentos alcalinizantes ayudan a mantener huesos y músculos fuertes, sobre todo en personas mayores o en quienes consumen muchas carnes, embutidos y productos muy procesados.

Aunque no hay pruebas de que una dieta alcalina cure enfermedades, sí está claro que comer más alimentos vegetales y menos procesados mejora la salud en general. En resumen, mientras más natural y con más vegetales, mejor para tu cuerpo.

TE PUEDE SERVIR:

Comer para vivir: Azúcar y su vínculo con el riesgo de cáncer

Comer para vivir: Beneficios y recomendaciones del ejercicio combinado

Comer para vivir: ¿Estoy comiendo suficiente fibra?