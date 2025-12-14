Las uvas aportan agua, fibra, vitamina C y antioxidantes que protegen nuestras células. Pero su mayor beneficio viene de sus compuestos vegetales: las uvas moradas y negras son ricas en resveratrol, un antioxidante asociado al cuidado del corazón; las verdes tienen un sabor más ligero y suelen ser un poco menos dulces, aunque esto depende de la variedad.

Muchas personas creen que las uvas “tienen demasiado azúcar”, pero su azúcar es natural, no añadida. Una porción de 1 taza (aprox. 150 g) aporta alrededor de 15–17 g de azúcar natural, similar a una manzana. El cuerpo tolera mejor este azúcar porque viene acompañada de fibra, que ayuda a que la glucosa suba más lentamente.

Las uvas pueden incluirse en una alimentación saludable. La clave es respetar la porción y, si tienes diabetes, combinarlas con alimentos ricos en fibra o proteína para mantener un mejor control de la glucosa.

