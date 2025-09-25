Un mito frecuente sostiene que vegetales como brócoli, col y coliflor deben evitarse en personas con hipotiroidismo, ya que contienen compuestos llamados goitrógenos que supuestamente “apagan” la tiroides. Sin embargo, la realidad es distinta. La evidencia científica indica que, dentro de una dieta equilibrada, estos vegetales no representan un riesgo para la función tiroidea.

Lejos de ser perjudiciales, los crucíferos aportan fibra, vitamina C, folatos y antioxidantes que favorecen la salud digestiva y cardiovascular, además de contribuir a la prevención del cáncer. Es mejor no perder los beneficios de estos alimentos por seguir consejos sin sustento o sin información completa.

