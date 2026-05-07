La terapia de reemplazo hormonal (TRH) consiste en administrar estrógenos, solos o combinados con progesterona, para compensar la caída hormonal del climaterio. Es el tratamiento más eficaz para bochornos, sudoración nocturna y sequedad vaginal.

Según la FDA, está indicada sobre todo en mujeres con síntomas moderados a severos, especialmente si están dentro de los 10 años desde la menopausia o antes de los 60 años, donde los beneficios superan los riesgos.

Pero no es para todas. Se evita en mujeres con antecedentes de cáncer hormonodependiente, trombosis, enfermedad hepática o cardiovascular no controlada.

La dosis y duración no son estándar. Se recomienda usar la menor dosis efectiva y por el menor tiempo necesario, ajustando según síntomas, edad y perfil de riesgo.

Hoy el enfoque es claro. El tratamiento debe ser individualizado, reevaluado periódicamente y basado en evidencia actual, no en miedos antiguos.