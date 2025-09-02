El queso es el resultado de un arte milenario que combina ciencia, técnica y tradición. Se elabora a partir de leche, ya sea de vaca, cabra, oveja u otros animales, que se coagula separando la parte sólida (cuajada) del suero. Luego, según el tipo de queso, se prensa, se sala y se deja madurar, desarrollando sabores y texturas únicos.

En la nutrición humana, el queso aporta proteínas de alta calidad, calcio, fósforo y vitamina D, todos ellos esenciales para la salud ósea y dental. También contiene vitaminas como la B12 y la A, y algunas variedades incluyen grasas saludables y compuestos bioactivos con efectos positivos para el organismo.

Sin embargo, su contenido de sodio y grasas saturadas puede variar considerablemente. Por ello, en personas con hipertensión se recomienda optar por versiones bajas en sodio. Disfrutar de un buen queso permite incorporar una valiosa carga de nutrientes en una pequeña porción de alimento.

