En el Perú, la obesidad ya no es un problema aislado. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), más del 60 % de adultos tiene exceso de peso y alrededor de uno de cada cuatro vive con obesidad. Esto aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular.

Pero más allá de las cifras, lo importante es qué hacer.

Primero, revise lo que toma. En nuestro país, las bebidas azucaradas son una fuente importante de calorías. Cambiar gaseosas y jugos azucarados por agua puede reducir cientos de calorías a la semana sin sentir que se hace dieta.

Segundo, asegure proteína y fibra en cada comida. Menestras, huevo, pescado, frutas y verduras ayudan a dar saciedad y controlar el apetito.

Tercero, muévase todos los días. No necesita gimnasio, ya que caminar 30 minutos diarios mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda al control de peso.

Pequeños cambios sostenidos generan grandes resultados.