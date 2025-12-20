Muchas mujeres se sienten cansadas, sin ánimo y con dificultad para concentrarse, y no siempre se debe al estrés o a la falta de sueño. En varios casos, la causa puede ser una baja vitamina B12, un nutriente que participa en la producción de energía en las células y que mantiene sanos los nervios. Cuando el nivel es insuficiente, incluso sin llegar a la deficiencia, ya pueden aparecer fatiga, hormigueos leves o sensación de niebla mental.

Cuando la deficiencia es clara, los síntomas suelen intensificarse y pueden aparecer cansancio constante, debilidad, palpitaciones, irritabilidad e incluso anemia. La B12 puede disminuir por poca ingesta, mala absorción, problemas gastrointestinales, uso de ciertos medicamentos o situaciones como la perimenopausia, que pueden alterar cómo el cuerpo la utiliza.

Es momento de evaluar un suplemento cuando los análisis muestran niveles bajos o cuando los síntomas aparecen junto con factores de riesgo. Reconocer estos cambios ayuda a actuar a tiempo y recuperar la energía cotidiana.

