La vitamina B12 interviene en el correcto funcionamiento de los nervios, la sangre y el cerebro, aunque su absorción es más compleja que la de otras vitaminas. Para que el cuerpo la aproveche, el estómago debe producir ácido gástrico y una proteína llamada factor intrínseco, que permite que la B12 llegue al intestino y se absorba adecuadamente. Por esta razón, condiciones como la gastritis, el uso prolongado de omeprazol u otros antiácidos, las cirugías bariátricas, la enfermedad celíaca o la inflamación intestinal pueden dificultar su absorción

En las personas mayores, la acidez del estómago tiende a disminuir con la edad, lo que también afecta la absorción de esta vitamina. Cuando hay deficiencia de B12, los síntomas suelen aparecer de forma gradual y pueden pasar desapercibidos al principio. Entre los más frecuentes se encuentran el cansancio intenso, la debilidad, la palidez, la caída del cabello y los hormigueos en manos o pies.

Además, la falta de vitamina B12 puede generar problemas de memoria, dificultades para concentrarse y cambios en el estado de ánimo. Ante la presencia de estos síntomas es fundamental acudir al médico para una evaluación y tratamiento adecuados.

