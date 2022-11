¿Son lo mismo? ¿Debemos cuidarnos de ellas? Estas son algunas interrogantes que pueden generarse ante la falta de definiciones claras y conocimiento sobre la comida chatarra y la comida rápida, así como sus efectos en la salud.

La comida chatarra se caracteriza por ser un alimento rico en grasa saturada o trans y/o azúcares o sodio. Además, suele contener un alto aporte de calorías y, por lo general, es pobre en nutrientes. Lo malo de estos alimentos es que consumidos con frecuencia contribuyen con la aparición de enfermedades como la hipertensión arterial, hígado graso, dislipidemias, entre otras.

De otro lado, la comida rápida es aquella que no requiere de mucho tiempo para su elaboración ni consumo. Por ejemplo, un sándwich triple, pan con palta y huevo, butifarra, etc. Según como esté elaborado (frituras), los agregados (cremas grasosas) e ingredientes que contenga pueden hacerla nutritiva, saludable o no saludable.

