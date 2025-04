El gluten no es inflamatorio para la mayoría de las personas. Solo en ciertos casos puede causar inflamación y problemas de salud. Por ejemplo, en personas con enfermedad celíaca, el gluten provoca una fuerte reacción del sistema inmunológico que daña el intestino y causa inflamación. En quienes tienen sensibilidad al gluten no celíaca, también puede generar molestias digestivas y malestar, aunque sin dañar el intestino.

Fuera de estos casos, el gluten no causa inflamación ni es perjudicial. De hecho, los alimentos con gluten (como panes integrales o avena certificada) pueden ser parte de una dieta saludable.

Eliminar el gluten sin necesidad médica no tiene beneficios y puede llevar a una dieta desequilibrada si no se hace con orientación profesional. Por eso, no se debe retirar el gluten por moda. Si tienes molestias, lo mejor es consultar al médico antes de hacer cambios en tu alimentación.

