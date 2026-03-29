A los 63 años murió el cómico Manolo Rojas, cuyo nombre de pila era Víctor Manuel Rojas Ibáñez. Deja un gran vacío y un profundo dolor en el ámbito del espectáculo, el deporte, la política y todos quienes rieron y pasaron momentos felices con sus chistes e imitaciones.

Era un embajador de Huaral, su linda tierra que llevaba en el corazón y que no se cansaba de promocionar. “El Brother Pablo”, imitación del Hermano Pablo (pastor evangélico Paul Finkenbinder) lo llevó a la fama y a integrar el elento inolvidable de “Risas y Salsa”.

Desde allí, no paró hasta el último viernes cuando participó en el programa “Los Chistosos” de RPP, sin presagiar que horas después ya no estaría entre nosotros. Manolo se ganó el respeto con su humor fino, pícaro, de doble sentido, pero con respeto.

Políticos de diversos partidos, su querido Alianza Lima, sus colegas y amigos de la televisión lloran su partida. ¡Gracias Manolo por alegrarnos la vida!