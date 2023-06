El pasado 28 de mayo se celebró el Día mundial de la hamburguesa, una fecha oportuna para definir qué es comida chatarra y que no.

La comida chatarra suele ser rica en grasas saturadas o trans y/o azúcares o sal, además, contiene un alto aporte de calorías. Estas características hacen que un alimento, aun siendo originalmente nutritivo (como la carne o papas), se convierta en no saludable.

En cambio, la comida rápida es aquella que no requiere de mucho tiempo para su elaboración ni consumo. Por ejemplo, un sándwich triple, pan con palta, etc., según como esté elaborado o agregados que contenga, no obstante, puede ser o no saludable.

Un sándwich de hamburguesa hecho de carne con poca grasa, con una cocción no frita (parrilla, plancha, horno), verduras a gusto y cremas saludables (salsa de tomate, ají, chimichurri, entre otras) es una comida rápida, nutritiva y saludable.

Es importante precisar que agregados como hongos, quesos de calidad, etc,, suman nutrientes, pero otros como los embutidos reducen su calidad nutricional.

