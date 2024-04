Si comparamos 100ml de zumo de la naranja y 100g de la fruta tenemos una similar cantidad de calorías (45 vs 46) y vitamina C (50mg vs 46mg). No obstante, hay diferencias en los carbohidratos (azúcar y fibra): en el zumo contiene 8.4 de azúcar libre más 0.2g de fibra, mientras que en la fruta posee 9g de azúcar no libre y 2.4g de fibra.

El azúcar libre y no libre marca la primera gran diferencia. Cuando el azúcar no está libre, su llegada a la sangre tarda más, permitiendo al cuerpo gastarla mejor. En el zumo, llega rápido y puede elevar los niveles en sangre. Cuando esto ocurre se activa la salida rápida de insulina para sacar el azúcar de la sangre, repartirla a los tejidos y mantener el equilibrio. Pero los tejidos gastan glucosa según su necesidad de energía, y si recibe mucha la guarda como grasa en el tejido adiposo o el hígado.

La conclusión sería comer la fruta entera porque no pierde sus propiedades.

