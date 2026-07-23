Cuando se habla de hipertensión arterial, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en el corazón. Sin embargo, uno de los órganos que más influye en el control de la presión arterial es el riñón. Su función va mucho más allá de eliminar desechos, pues regula el equilibrio de agua, sodio y minerales, controla el volumen de sangre y participa en la producción de hormonas que ayudan a mantener estable la presión arterial.

Cada riñón contiene alrededor de un millón de nefronas, pequeñas unidades encargadas de filtrar la sangre. Cuando el organismo detecta una disminución del flujo sanguíneo o una reducción del sodio, el riñón libera una enzima llamada renina, que activa el sistema renina angiotensina aldosterona. Este mecanismo genera una contracción de los vasos sanguíneos y favorece la retención de sodio y agua, aumentando el volumen sanguíneo y, como consecuencia, la presión arterial.

El problema aparece cuando este sistema permanece activado durante largos periodos. El exceso de sal, la obesidad, el estrés crónico, el sedentarismo, la diabetes y el deterioro de la función renal pueden favorecer una elevación persistente de la presión arterial. A su vez, la hipertensión daña progresivamente los pequeños vasos sanguíneos del riñón, creando un círculo que se mantiene en el tiempo, ya que un riñón enfermo puede elevar la presión y una presión elevada puede deteriorar aún más la función renal.

Diversos nutrientes también participan en la salud vascular y renal. El magnesio favorece la relajación de los vasos sanguíneos, mientras que una alimentación rica en antioxidantes ayuda a reducir el estrés oxidativo, uno de los mecanismos relacionados con el daño vascular.