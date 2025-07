¡Hola, sobrino! ¿Te has dado cuenta de que cada vez más chibolos quieren irse del país? Siete de cada diez universitarios ya piensan en migrar. ¿Por qué? Porque no encuentran chamba, no hay seguridad, y ven más oportunidades en el extranjero.

Y no los culpo. Estudian, se esfuerzan, hacen su parte, pero el país no responde. Más de la mitad de los jóvenes que sí trabajan lo hacen en la informalidad, y sus sueldos son 40 % menores que el promedio. ¿Así cómo van a tener incentivos para quedarse?

Cada joven que se va es una oportunidad menos para que el país crezca. Perdemos ideas, innovación, fuerza de trabajo y futuros líderes. Mientras otros países los reciben con los brazos abiertos, aquí seguimos cruzados de brazos, sin medidas reales para retener el talento.

Necesitamos mejorar la economía para generar empleo, fortalecer la educación para preparar mejor a los chicos y construir un país donde quedarse sea una elección, no un castigo. ¡Ponte las pilas, Perú!

TE PUEDE INTERESAR:

La columna del Tío Billegas: El despegue a medias del nuevo aeropuerto Jorge Chávez

La columna del Tío Billegas: ¡No bajarán impuestos!

La columna del Tío Billegas: ¡Qué viva la papa!