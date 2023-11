¡Sobrinos! Me escriben de nuevo de Puno, esta vez para contarme que no se está usando la plata para atender la emergencia de El Niño. ¡Y es cierto! A nivel de todo Puno, no se ha usado ni un cuarto de lo presupuestado. Quizás pienses que los problemas de El Niño son más en el norte, pero lo cierto es que mis sobrinos de la sierra sur y centro también la pasan bastante mal con las sequías.

Es terrible pues 6 de cada 10 hectáreas de cultivos dependen exclusivamente de la lluvia para ser regados. La ganadería también se ve afectada porque los animalitos tienen menos pasto para alimentarse y pueden deshidratarse. Se estima que más de 8 millones de peruanos estarían expuestos a riesgo muy alto ante sequías, junto con casi 3 millones de hectáreas de superficie agrícola y 15 millones de animales como ovejas, vacas y alpacas. Puno, de hecho, es una de las regiones más afectadas por las sequías.

Así que, mucho ojo, sobrinos del sur. ¡A exigir más a las autoridades!