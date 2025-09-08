¡Qué orgullo, sobrino! Nuestro pan con chicharrón la está rompiendo en el “Mundial de Desayunos”. Pero más allá del sabor, nuestra comida es la fuente de chamba para miles de peruanos.

Imagínate que el sector de restaurantes da empleo a más de un millón de personas, ¡incluso a más gente que antes de la pandemia! Y lo más potente es que gran parte de ese empuje es femenino, pues el 73 % de la fuerza laboral son mujeres.

Cada vez que pides tu cevichón, estás apoyando a una cadena de gente increíble que va desde el pescador, el transportista y el cocinero, hasta el agricultor y el mozo. El problema, sobrino, es que todo ese esfuerzo se queda a medias porque la informalidad laboral sigue siendo altísima.

Por eso, con más razón todavía, hay que seguir apoyando al huarique de confianza. Cada plato que pedimos se traduce en un voto de confianza por el negocio que se esfuerza y da chamba a miles de peruanos. Sintámonos orgullosos de una comida que no solo conquista paladares, sino que también impulsa el progreso de nuestra gente.

