¡Habla, sobrino! Dicen que la fe mueve montañas, pero en Chiclayo también está moviendo hoteles, restaurantes y hasta mototaxis. Desde que León XIV se convirtió en el primer papa con nacionalidad peruana, el número de visitantes que han puesto los ojos en Lambayeque y han viajado ha aumentado en casi 30%. Así, la economía local ya comenzó a sentir el empujón.

Y no es para menos. Miles de fieles quieren conocer la ciudad donde vivió el papa y prepararse para su visita prevista para noviembre. Por eso el Gobierno ha lanzado una ruta turística que conecta varias regiones del norte con la esperanza de que los visitantes no lleguen solo a una misa, sino que recorran más lugares y dejen su platita en el camino.

Pero ojo, sobrino. No basta con que llegue la gente. También hay que recibirla bien. Carreteras en mal estado, basura en las calles e inseguridad pueden convertir una gran oportunidad en un papelón. La fe ya hizo su parte. Ahora toca que las autoridades se pongan las pilas para que la ciudad esté más hermosa que nunca.