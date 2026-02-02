¡Habla, sobrino! El inicio de clases está a la vuelta de la esquina y, si tienes hijos, seguro ya estás sacando cuentas con dolor de cabeza. Según los entendidos, la lista de útiles, uniformes y demás podría costar entre 600 y 1200 soles. Y si el colegio es privado, agárrate fuerte, porque además toca pagar matrícula y pensión, que este año subieron. Solo de pensarlo ya me duele la billetera, y eso que no tengo hijos en edad escolar.

Pero tranquilo, que no todo es desgracia. Si compras con tiempo, comparas precios y no te dejas llevar por la moda, puedes ahorrar un buen billete. La mochila del dibujo animado es pura finta; lo que realmente importa es que sea resistente, no la más cara. También puedes juntarte con otros padres para comprar al por mayor y aprovechar los descuentos.

Y si algo del año pasado todavía sirve, no seas loco: reutiliza. La campaña escolar puede ser una pesadilla, pero con cabeza fría y buen olfato se convierte en oportunidad. ¡Tienes que ser vivo, sobrino!

