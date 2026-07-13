¡Habla, sobrino! Para muchos, las Fiestas Patrias son sinónimo de descanso, viajes y parrillas. Para otros, también pueden ser el momento perfecto para hacer caja. Cada año, miles de peruanos salen a celebrar y ese movimiento beneficia a restaurantes, hoteles, ferias y hasta a los pequeños negocios del barrio.

Así que te dejo unos consejitos para que te vaya bien en estas fechas. Si vas a emprender, no quieras vender de todo. Empieza con un producto sencillo, calcula bien tus costos y, si puedes, vende por preventa antes de comprar mercadería. Y si ya tienes un negocio, no inventes otro. Dale un toque patrio a lo que ya funciona, arma combos y avísales primero a tus clientes de siempre. La confianza también ayuda a vender.

Ojo, sobrino. El verdadero negocio no es vender más durante una semana. El verdadero negocio es conseguir clientes que regresen cuando las celebraciones terminen. Recuerda que una campaña dura pocos días, pero un buen emprendimiento puede durar muchos años.