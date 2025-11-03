¡Habla, sobrino! Otra vez nos sueltan el floro del Estado de Emergencia en Lima y Callao. Dicen que ahora sí “vamos a la ofensiva” contra el crimen. Pero ya van cinco veces que lo decretan desde 2022 y la calle sigue igual de brava.

¿Sirven los Estados de Emergencia? Sí, pero por poco tiempo y no en todos lados. En los distritos más tranquilos baja la delincuencia, pero en los más peligrosos no les hacen ni cosquillas. Y cuando termina la emergencia, los choros regresan con más maña.

Los Estados de Emergencia por sí solos son como curita en herida abierta. Para enfrentar al crimen se necesita un sistema de justicia que se ponga las pilas, comisarías que no se caigan a pedazos y policías bien preparados. Y ojo, plata hay, pero muchas veces ni se gasta. ¡Ni la mitad del presupuesto de seguridad se ejecuta!

TE PUEDE INTERESAR:

La columna del Tío Billegas: El despegue a medias del nuevo aeropuerto Jorge Chávez

La columna del Tío Billegas: ¡No bajarán impuestos!

La columna del Tío Billegas: ¡Qué viva la papa!