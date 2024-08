¡Habla, sobrino! Hoy vengo en tono optimista. ¡La agroexportación peruana viene rompiendo récords! Lo exportado en 2023 casi triplica lo que exportamos 10 años antes. Y no ha caído del cielo: ha habido mucha chamba relacionada con inversión privada, apertura del comercio y acuerdos que han reducido trabas.

Somos campeones del mundo en exportación de uvas, arándanos, espárragos y quinua. No más si vemos los arándanos, vemos un incremento de 100 veces en las ventas al exterior en los últimos 10 años. De prácticamente no sacar nada a líderes mundiales. Y no solo es cuestión de “orgullo peruano”, sino que la agroexportación también da mucha chamba: 1.7 millones trabaja en agroexportaciones, buena parte en el sector formal.

Pero no todo es color de rosa: si queremos mantener este liderazgo y que no se mantenga solo en la costa, necesitamos más y mejor infraestructura de riego, pero también logística en general. Otro desafío importante es el cambio climático, que tiene que dejar de agarrarnos desprevenidos. ¡De lo bueno, más, sobrino! Pero hay que hacer bien las cosas.

