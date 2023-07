La fallida “Toma de Lima” ha dejado seis detenidos en Lima, uno ya está plenamente identificado como el criminal que lanzó una bomba molotov a agentes de la Policía Nacional. Esta gente ya está en manos del Ministerio Público y se espera que la violencia no sea pasada por agua tibia, como tantas otras veces. Aplicar la ley no es cometer un “abuso” o un “exceso”. Es simplemente mostrar que estamos en un país civilizado donde la ley se cumple. No puede haber impunidad para quienes salen del derecho constitucional a la protesta para cruzar la línea e ingresar al terreno del delito. Han podido prender fuego o reventarle la cabeza a un policía, a un ser humano. ¿Qué clase de monstruos son estos? Está bien reclamar, protestar y gritar, pero otra cosa es convertirse en un criminal en potencia. Los peruanos debemos estar atentos para ver si, en efecto, en Perú se respeta el ordenamiento legal y se sanciona cuando se tiene que sancionar