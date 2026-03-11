Con el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique a los 87 años, muere uno de los escritores más destacados de la literatura peruana e hispanoamericana.

El autor de “Un mundo para Julius”, su primera novela y una de sus obras más destacadas, es una de las voces más entrañables, melancólicas y divertidas de la literatura.

Con su partida del plano terrenal, Alfredo deja un amplio legado en el mundo de las letras que lo convierten en una voz inmortal.

Su narrativa, impregnada de una oralidad única y una nostalgia elegante, logró capturar las contradicciones de una sociedad que él supo observar con ternura y fina ironía.

A través de sus “antimemorias”, nos enseñó que la vulnerabilidad y el humor son las mejores herramientas para enfrentar el paso del tiempo. Hoy las letras hispanas guardan un silencio respetuoso, pero sus personajes seguirán hablando y recorriendo las calles de Lima y París en cada relectura.

Se apaga una vida, pero se enciende definitivamente la leyenda de un hombre que hizo de la amistad y el recuerdo sus mejores insumos para enriquecer su creación literaria. Alfredo ya es eterno.