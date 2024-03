Tremendo golpe a una banda de extorsionadores ha dado ayer la Policía Nacional del Perú en el distrito de Comas. En un condominio ubicado en la zona de Collique intervinieron a 25 extranjeros, entre venezolanos y colombianos. Los vecinos de la zona contaron que vivían encerrados en sus casas por temor al actuar delictivo de estos hampones, que los tenían aterrorizados con el cobro de préstamos “gota a gota”. Esta no es la primera vez que la PNP realiza un operativo de esta magnitud, esperemos que como en anteriores ocasiones estos sujetos no queden en libertad a los pocos días por culpa de algún fiscal que, pese a las pruebas, no pide la prisión preventiva para estos sujetos. Esta intervención a ciudadanos extranjeros trae otra vez al debate la promesa de la presidenta Dina Boluarte de expulsar a los malos extranjeros que están implicados en crímenes y actos delictivos en nuestro país, como es el caso de cobro de cupos. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar a que se cumpla esa promesa?