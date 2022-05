Paolo Guerrero siempre hizo honor a su apellido, no en balde jugó en grandes equipos de Europa y América y tiene el rótulo de “Depredador” por su letalidad en el área. El propio Ricardo Gareca, técnico de la selección, lo catalogó en su momento como uno de los mejores “9″ del mundo, y no estaba exagerando. Bueno, pues, el tiempo pasa, “nos vamos poniendo viejos”, como canta Pablo Milanés, y el gran Paolo no es de fierro. Además de quedarse sin equipo, una lesión a la rodilla lo tiene mermado desde hace buenos meses y, a sus 38 años, la regeneración tarda mucho más que cuando se está en los años mozos. El gran capitán ha regresado a Lima después de un periodo de recuperación y ha dejado entrever que pretende jugar el repechaje por un cupo al mundial. La verdad es que ni él ni su compadre Farfán están para ocupar plaza en la convocatoria para este trascendental partido. Se les quiere y agradece todo lo que han hecho por la bicolor, pero en este momento necesitamos de hombres más que de nombres. Requerimos a todos los jugadores al 100%.