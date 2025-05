Con 68 votos a favor y 34 en contra, el Pleno del Congreso aprobó el viaje de la presidenta Dina Boluarte a la Ciudad del Vaticano para participar en la misa del inicio de pontificado del papa León XIV que se celebrará este domingo. Durante el debate, no fueron pocos los parlamentarios que expresaron su rechazo a que la presidenta viaje en medio de la crisis ministerial y la inseguridad que se viven en el país. Sin embargo, más allá de argumentos como que Dina Boluarte no es merecedora de asistir a esta ceremonia, lo cierto es que la participación del Perú en un evento tan importante para la Iglesia Católica es necesario, teniendo en cuenta que el sumo pontífice tiene un vínculo fuerte con nuestro país, tal es así que mencionó a la Diócesis de Chiclayo en su primer discurso como papa. El Perú tiene que estar presente en El Vaticano este domingo a través de su máxima autoridad, en este caso la presidenta de la república, nos guste o no. Aunque parezca que Dina se salió con su gusto, la verdad es que es una cuestión protocolar.