En lo que va de su gestión como Gobernador Regional de La Libertad, César Acuña se la ha pasado más viajando que planteando estrategias para combatir la criminalidad en la región norteña. No es secreto que La Libertad es la región con mayores actos delictivos del país. Pero eso parece no preocuparle al señor Acuña, quien ha acumulado 111 días de ausencia en su cargo durante los años 2023 y 2024 debido a licencias sin goce de haber, vacaciones y un viaje a China en comisión de servicios. Asimismo, pidió vacaciones entre el 6 y 15 de marzo de este año en pleno estado de emergencia decretado en La Libertad a causa de las intensas lluvias. Ahora, el gobernador ha vuelto a pedir vacaciones del 29 de mayo al 7 de junio e inmediatamente viajó a Europa, según su registro migratorio. Ante los cuestionamientos sobre sus constantes pedidos de vacaciones, en su mayoría para viajar fuera del país, Acuña ha dicho que “si una persona tiene la posibilidad, en vez de quedarse en el Perú y salir al extranjero, sale al extranjero”. Como quien dice, el que puede, puede; y el que no, aplaude.