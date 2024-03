Es muy pertinente el llamado que hacen al gobierno gremios de empresarios y trabajadores para que ponga en marcha una efectiva lucha contra la criminalidad en todas sus formas, la cual no solo cobra vidas y se lleva el patrimonio de los afectados, sino que también a la larga daña la economía del país que se sustenta en el esfuerzo de quienes cada mañana salen a laborar, mover el motor de este país y generar puestos de trabajo. Quién va a invertir y crear puestos de trabajo si más adelante va a recibir llamadas de delincuentes que exigen dinero a cambio de no atentar contra su familia, o si va a ser asaltado por una manga de hampones sinvergüenzas que llegan en un mototaxi y arrebatan hasta los celulares de mozos y clientes que comen en una pollería o un chifa al paso. Lo que sucede con empresarios y trabajadores es una pesadilla que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no está afrontando como se debe, a la vez que la lucha contra la criminalidad sufre zancadillas de fiscales y jueces que también deberían estar presos por soltar a asesinos y ladrones.E