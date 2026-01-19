Una vez más las fuertes lluvias están causando estragos en diversas regiones con inundaciones, caídas de huaicos y derrumbes que bloquean carreteras. Para nadie es un secreto que en esta época del año se registran fuertes precipitaciones, principalmente en la sierra, por lo que las autoridades ya debieron haber tomado las medidas preventivas.

Sin embargo, al ser las lluvias tan fuertes, los daños son inminentes e impredecibles. El gobierno ya declaró en estado de emergencia a las zonas afectadas y corresponde a los gobernadores regionales y alcaldes tramitar y ejecutar las acciones de atención a la población afectada.

Luego deben hacer los trabajos de reconstrucción de carreteras, caminos y viviendas. Además, especial atención merecen los colegios, que deben quedar en óptimas condiciones para el inicio del año escolar 2026.

Aún hay tiempo para ello, pues los estudiantes están de vacaciones. Que se haga un buen trabajo y sin coimas. ¡No es mucho pedir!