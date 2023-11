Digno de aplauso lo que ha hecho Eriberto Gutiérrez, ganador de una medalla de bronce en canotaje en los juegos Panamericanos Santiago 2023, al haber rechazado la condecoración y el homenaje que le quiso rendir el alcalde de su natal Abancay, Raúl Peña, en una evidente subida al carro luego de haberle negado su apoyo cuando aún este joven atleta aún no era un ganador. El “figuretti” de Peña debe de estar ahora debajo de su cama luego del merecido momento de vergüenza que pasó al querer aparecer al lado de quien nos trajo una medalla solo y sin su ayuda, pues su pedido jamás fue atendido por la municipalidad que sin duda algo pudo hacer. Gutiérrez ha dicho que vive en una choza que él mismo levantó con sus manos, y que no cuenta ni con agua ni con luz, por lo que es momento de que quien esté en posibilidades, le dé una mano desinteresada a quien nos ha traído una medalla pese a no contar con el apoyo que todo atleta de alta competencia merece.