Dicen que los niños son el futuro del país, por eso hoy, que celebramos el Día del Niño, más allá de pensar en regalar juguetes, mejor busquemos regalar una sociedad más segura donde los niños puedan jugar libremente en los parques sin temor de ser acosados por algún pedófilo o víctimas de una mafia de trata. Regalemos tiempo de calidad a los pequeños de la casa, con menos exposición a la televisión y más momentos de diálogo, juegos y muestras de afecto sin escenarios de violencia familiar. En el Perú hay 6.8 millones de niños y niñas menores de 12 años, según datos del último censo, quienes tienen derecho a tener acceso a salud y educación de calidad; además, es preciso dotarlos de las herramientas necesarias para evitar que sean víctimas de bandas criminales o que caigan en la delincuencia. Son muchas las necesidades que nuestras autoridades deben garantizar a los pequeños ciudadanos si queremos un futuro prometedor para el país.