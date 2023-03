Uy, curuju. El mítico Julio Iglesias, intéprete de himnos al corazón como “Lo mejor de tu vida” y “Si me dejas no vale” acaba de salir a declararle la guerra del fin del mundo al Nobel peruano, Mario Vargas Llosa, por irse de boca luego de su rompimiento con la socialite Isabel Preysler, exesposa del cantante español. Julio no esperó una conversación en alguna catedral o que el escritor se sienta como pez en el agua para encararlo. No. De frente le cantó sus verdades en la revista ¡Hola!: “El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”. El arequipeño no es ningún cacharro al que le pueden pisar el poncho y, seguramente, en cualquier momento, le responderá a Julito: “Me va, me va”. Segundos afuera: Julio, con 79 años y Mario ya en 86 en una gerontopelea por la siempre diva Isabel Preysler.