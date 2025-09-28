El mundo del arte en el Perú está de luto. Ayer, a los 80 años, dejó de existir Camucha Negrete. La popular “utilísima” se encontraba en cama a consecuencia de un malestar en el hígado, lo que la obligó a suspender su participación en la obra “Monólogos de la vagina”, que marcó su regreso al teatro después de varios años. La destacada actriz atravesaba un cuadro de salud delicado, así lo reveló su nieta Paula Mejía, quien detalló que Camucha enfrentaba complicaciones en el hígado y permanecía en casa bajo cuidados especiales. Sus últimos días los pasó rodeada del amor de su familia. Actores y presentadores de televisión lamentaron la partida de la recordada “Brasileña”, personaje que interpretó en la película “Pantaleón y las visitadoras”, donde fue dirigida por el mismo Nobel peruano Mario Vargas Llosa. La trayectoria de Camucha abarca la televisión, el cine, el teatro y la radio. Se inició como modelo en “Trampolín a la fama” junto a Augusto Ferrando y desde ahí no paró. Hasta pronto, Camucha.