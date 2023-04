La situación que atraviesan millones de venezolanos en todo el mundo luego de haber dejado su país, no hace más que mostrar la magnitud de la desgracia que les ha traído el chavismo impuesto hace casi 25 años primero por Hugo Chávez y más tarde por Nicolás Maduro, el tirano que sigue en el poder dispuesto a no irse nunca. Por estos días vemos a miles de venezolanos junto a ciudadanos de otros países, que permanecen en la frontera entre Perú y Chile tratando de entrar a nuestro suelo tras haber sido impedidos de entrar al territorio del vecino del sur. Están viviendo una pesadilla con sus hijos en brazos, tras haber optado por dejar atrás la dictadura chavista. Ese es el “socialismo” que nos quisieron imponer Castillo, Cerrón, Verónika Mendoza, Sigrid, “Chabelita” y otros tristes personajes que saben que Venezuela y Cuba son un infierno, pero no les importa. No nos dejemos engañar. ¿O acaso queremos estar con nuestros hijos tratando de entrar a un país vecino porque el Perú viró al socialismo?