La situación del expresidente Martín Vizcarra se pone muy complicada con las últimas revelaciones sobre su presunto rol de cabecilla de una banda de coimeros instalada en el Estado. En verdad esto no debería sorprender, pues el triste y célebre “Lagarto” acumula un largo historial de acusaciones desde el año 2020, en que tuvo que dejar Palacio de Gobierno por la puerta falsa al ser echado por incapacidad moral permanente. Lo que sí llama la atención es que hasta ahora ningún juez se ha atrevido a mandarlo a prisión preventiva antes de que se escape como lo han hecho otros personajes en problemas con la justicia. Desde este espacio decimos que si Vizcarra logra huir al verse acorralado, los únicos responsables van a ser los jueces y fiscales que tienen sus casos. Luego no nos vengan con sus caras de “yo no fui”, pues este señor desde hace tiempo ha tenido que estar afrontando sus procesos desde el penal Barbadillo y no haciendo payasadas en redes sociales.