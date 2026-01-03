El año nuevo arranca con una noticia que marcó casi todo el 2025: el ataque de extorsionadores contra una orquesta musical. En esta ocasión fue la orquesta de cumbia de Carlos Miguel la que fue el blanco del ataque de un grupo de pistoleros que dejó como saldo dos músicos heridos de gravedad. El atentado ocurrió cuando cumplían con una presentación en un estrado levantado en la vía pública, en el km 17 de la avenida Túpac Amaru. El director de la agrupación reveló que venía recibiendo amenazas y mensajes extorsivos. Después de los choferes de transporte público, los músicos se han convertido en las víctimas más frecuentes de los delincuentes que exigen grandes cantidades de dinero para dejarlos hacer algo que es su legítimo derecho: trabajar en paz. Esta situación se ha vuelto insostenible para quienes solo buscan ganarse la vida sin tener que usar chalecos antibalas ni pagar cupos de miles de soles. Sin duda, el candidato presidencial que plantee una medida efectiva para acabar con este lastre será quien capte el interés de los votantes.