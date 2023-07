“La verdad os hará libres” es una frase que viene bien tras la detención preliminar de la empresaria Sada Goray, dueña de Marka Group, y el periodista Mauricio Fernandini, ambos investigados por estar implicados en el pago de millonarios sobornos a la red del expresidente y hoy preso Pedro Castillo, a cambio de obtener licitaciones en el Fondo Mivivienda. Tanto Goday como Fernandini ya venían brindando importante información a la Fiscalía sobre cómo se realizaba la entrega del dinero a Salatiel Marrufo, quien a su vez llevaba los fajos al exministro Geiner Alvarado, que luego pasarían a manos del profesor chotano. Sin embargo, ambos no estarían diciendo todo lo que saben sobre esta organización criminal, por ello se ordenó su detención preliminar y ahora se evalúa una prisión preventiva, que no sería menor a 36 meses. No se puede estar con Dios y con el diablo, ni decir verdades a medias, o solo lo que les conviene. Al Ministerio Público no se le puede engañar. Si quieren mantener su condición de colaboradores, les toca hablar claro.