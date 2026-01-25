Una iniciativa digna de aplaudir, y también de imitar, es la que viene impulsando el grupo de las llamadas “army”, las fanáticas de la agrupación surcoreana BTS, que se han propuesto sembrar decenas de árboles con la finalidad de mejorar el entorno urbano de la capital, para que los jóvenes artistas, a su llegada en el mes de octubre, se lleven una buena impresión del país. Un bonito detalle que beneficiará a miles de personas. Esta acción ha puesto de manifiesto la urgencia que existe en la capital de tener más áreas verdes. Es lamentable que obras como la “Vía Expresa Norte”, haya tomado gran parte de la avenida universitaria destinada para la plantación de árboles para colocar pistas. Una vía altamente transitada necesita tener árboles alrededor para purificar el aire. Pero nuestras autoridades prefieren poner más cemento en lugar de plantar un árbol. Lima es una de las ciudades más contaminadas de la región y tener más áreas verdes es una necesidad.