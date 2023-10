No en vano es llamado el deporte rey. El fútbol es la disciplina deportiva con mayor inversión económica, cobertura informativa y la que más mueve masas en el Perú y, por qué no decirlo, en el mundo también. Solo basta que lleguen las eliminatorias al mundial para que la aguja económica se mueva. Ahora mismo estamos pendientes de la (alicaída) Liga 1, si habrá clásico U – Alianza para definir al campeón Nacional. Pero no todo debe ser fútbol en nuestro país. Ahora mismo los deportistas peruanos vienen dejando en alto el nombre del país en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en Chile. Es el caso de Christian Pacheco, quien ganó medalla de oro en la maratón masculina. Lo hecho por el fondista es histórico, pues se ha convertido en bicampeón panamericano. Lamentablemente, esta alegría se vio opacada por la actitud del IPD, quienes no acudieron a recibir al campeón al aeropuerto. Esperemos que las autoridades reflexionen y les brinden a nuestros deportistas calificados el reconocimiento y el apoyo económico que merecen. Es lo justo.