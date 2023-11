Juan Reynoso no va más en la selección nacional de fútbol. Sus malos resultados y llevarnos al fondo de la tabla fueron las gotas que derramaron el vaso de la paciencia de los hinchas y de la Federación Peruana de Fútbol. Quienes gozamos con el retorno de la Bicolor al mundial después de 36 años, un segundo lugar en la Copa América 2019 y un repechaje que casi nos lleva nuevamente a la mayor fiesta del fútbol, no podemos entender qué ha pasado con el equipo de todos en estas eliminatorias. Un solo gol anotado y una derrota tras otra, con empates que no alcanzan ni para el consuelo es el resumen del paso del “Cabezón” vistiendo el buzo de técnico de la Blanquirroja. Desde esta columna consideramos que Reynoso no es un mal técnico; sin embargo, creemos que (aún) no está para dirigir una selección nacional. Como DT de Cruz Azul, Juan Máximo supo sacar campeón al equipo y hasta fue parte de la lista de mejores entrenadores del mundo. Pero es diferente vivir el día a día de un equipo, que armar una selección que se ve días antes de un partido. Toca pasar la página y buscar un mejor estratega.